未使用　TORY BURCH トリーバーチ　エンボス　レザー二つ折り財布　ピンク

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人気ブランド、トリーバーチからこれからの季節にピッタリなピンクカラーのレザー二つ折り財布です。県内ブランドショップにて展示品を購入しました。アイコニックなブランドロゴが特徴的で、取り出したときの存在感があり、ファンには堪らないデザインとなっています。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。トリーバーチのクラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ11×10厚さ約3.5未使用ですが保管、経年による多少の変化等ある場合がございます完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。1211399