FRAMeWORK GARMENT DYE MOUNTAIN

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ご覧頂きありがとうございます。2021.3月に購入しました。※数回使用後、現在自宅保管しております。ご了承いただければ幸いです。【公式サイトより】↓FRAMeWORK80年代のマウンテンパーカをベースに、シルエットやディテールを現代的にアップデートした一枚！製品染めを施すことで古着のような自然な風合いに◎身幅にゆとりを持たせたオーバーサイズシルエットなので、中に着込んで長いシーズン愛用していただけます。■サイズFREE画像モデル 身長:161cm定価 36300（税込）ご検討よろしくお願いいたします。#FRAMeWORK#フレームワーク#ノースフェイス#ノースフェイスパープルレーベル