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イルビゾンテ　トートバッグ
商品番号 E57789678517
商品名

イルビゾンテ　トートバッグ
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にイタリアのイルビゾンテで購入しました。数回しかつかっておらず、ほぼ新品に近い状態です。A4サイズが横向きに入ります。持ち手が50センチもあるので、肩から掛けやすく、男性でも使えると思います。紺色と、革の部分も濃いめの色なのでユニセックスで使えると思います。素材···綿(キャンバス/帆布)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/procurement108433.html
http://narcologia.ru/goods/message970327.html
http://narcologia.ru/goods/perforce593465.html
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【イルビゾンテ】ヴィンテージ レザートートバッグ 54162307514 - イルビゾンテ・マリメッコ・バーンストア オンラインストア
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◇【国内正規販売店】[54212305514] IL BISONTE(イルビゾンテ) トート ...
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【イルビゾンテ】トートバッグ 54212305114 - イルビゾンテ・マリメッコ・バーンストア オンラインストア
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