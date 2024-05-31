イルビゾンテ　トートバッグ

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商品詳細
数年前にイタリアのイルビゾンテで購入しました。数回しかつかっておらず、ほぼ新品に近い状態です。A4サイズが横向きに入ります。持ち手が50センチもあるので、肩から掛けやすく、男性でも使えると思います。紺色と、革の部分も濃いめの色なのでユニセックスで使えると思います。素材···綿(キャンバス/帆布)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)
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