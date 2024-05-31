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未使用級 コーチ エヴァ フォーン スマホ ショルダーバッグ 2way レザー
商品番号 I47258907881
商品名

未使用級 コーチ エヴァ フォーン スマホ ショルダーバッグ 2way レザー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチエヴァフォーンスマホショルダーショルダーバッグクロスボディバッグ2wayゴールド金具レザー革PVCキャンバスシャンブレー○サイズ縦18.0cmx横11.0cmxマチ5.5cmハンドル9.0cmショルダー紐117.0-131.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用級ほとんど使用感のない商品です。○カラーシャンブレー○素材レザー本革PVCキャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring564696.html
http://narcologia.ru/goods/calling460650.html
http://narcologia.ru/goods/browse157191.html
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