未使用級 コーチ エヴァ フォーン スマホ ショルダーバッグ 2way レザー

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○アイテムCOACHコーチエヴァフォーンスマホショルダーショルダーバッグクロスボディバッグ2wayゴールド金具レザー革PVCキャンバスシャンブレー○サイズ縦18.0cmx横11.0cmxマチ5.5cmハンドル9.0cmショルダー紐117.0-131.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用級ほとんど使用感のない商品です。○カラーシャンブレー○素材レザー本革PVCキャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。