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【新品】oeuf doux かごバック
商品番号 Q86890966689
商品名

【新品】oeuf doux かごバック
ブランド名 ウフドゥー
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウフドゥー　カゴバック縦31cm一番長い部分の横幅45cmマチ幅14cm底の部分の横幅32cmサイズは素人の採寸のため、多少の誤差はご了承ください。クローゼット整理のため、洋服を中心に色々出品しておりますので、まとめ買い頂いた方にはお値引きさせて頂きます。※自宅保管のため少しかたくづれがあります。※未使用品ですが長期間自宅保管していたため、気になる方のご購入はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness124105.html
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