【新品】oeuf doux かごバック

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商品詳細
ウフドゥー カゴバック縦31cm一番長い部分の横幅45cmマチ幅14cm底の部分の横幅32cmサイズは素人の採寸のため、多少の誤差はご了承ください。クローゼット整理のため、洋服を中心に色々出品しておりますので、まとめ買い頂いた方にはお値引きさせて頂きます。※自宅保管のため少しかたくづれがあります。※未使用品ですが長期間自宅保管していたため、気になる方のご購入はお控え下さい。
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