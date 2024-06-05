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メゾンドフルール　プチローブカノン　MPCロゴラウンドショルダーバッグ　ブラウン
商品番号 D69474507086
商品名

メゾンドフルール　プチローブカノン　MPCロゴラウンドショルダーバッグ　ブラウン
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンご覧いただきありがとうございます。ご購入の際にはプロフィールの一読をお願い致します。即購入可　(悪い評価がない方のみ)お値下げ不可⚠️お値下げ交渉のコメントは削除させて頂きます⚠️購入後はメッセージにて一言お願い致します。メゾンドフルールプチローブカノン　MaisondeFLEURPetiteRobecanoneMPCロゴラウンドショルダーバッグ大好きな神田沙也加さんのコレクションの一つとしてこちらで購入させて頂きましたが、使う機会がなかなかなく、しまっておく場所にも余裕がなくなってきてしまったので大事にして頂ける方にお譲り出来たらなと思います。あくまで中古品となります。大きな傷や汚れはありませんが、ご了承の上ご購入お願い致します。簡易梱包にての発送となります。7日以内に必ず発送手続きをさせて頂きますので催促のメッセージなどはご遠慮ください。(早めの発送の時もございます。)※商品が届いているにも関わらず評価が遅い方がいらっしゃいます。理由があり遅くなる場合は事前に伝えて頂ければ大丈夫ですがメッセージなしでのそういった行動は控えて頂けるとありがたいです。お互い気持ちの良いお取引をしましょう(*´꒳`*)
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