フランソワレニエ トートバッグ

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商品詳細
素材...レザー(本革)色…ラメブロンズ(本体)レッド(持ち手)寸法…タテ28cm(本体まで)37cm(持ち手まで)ヨコ34cmマチ11cmポケットなし
http://narcologia.ru/goods/tenet778163.html
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