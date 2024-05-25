muller ミュラー 36 M トップス ブラウス 半袖 リボン 総柄 リネン

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mullerofyoshiokuboのカットソーです。あくまで自宅保管のため中古品による使用感や匂い等にご理解のある方のみご購入ください。#nko商品一覧-■サイズ：タグ表記36→必ず下記の実寸をご参考ください＜平置き＞裄丈：約40cm身幅：約57cm（左右の脇下）着丈：約57cm（襟の付け根〜裾）＊変形デザインなので参考程度になさって下さい■素材：リネン60%レーヨン40%■カラー：ターコイズブルーのようなベースカラー緑/グリーン 青/ブルー 茶色/ブラウン オレンジ＊ご覧のブラウザによって色合いの違いがございます■状態：特に悪い点なしていねいに検品しておりますが、微細な汚れ等を見落としてしまう場合がございます。used品という点をご理解の上、お買い上げ頂ければ幸いです。■配送に関して：配送方法は予告なく変更する場合がございます。例：らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便、など。こちらから特にご連絡は致しませんので予めご了承ください。問題がある場合はご購入前にメッセージ頂けますようお願い致します。⚠︎画像転載や説明文の無断転用はご遠慮ください⚠︎メルカリ禁止行為に『他会員の写真・文章等を無断で使用する行為』が明記されております。見つけ次第、規約違反として事務局へ報告します。ペナルティを受ける可能性がございます。---カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···ボートネック季節感···春、夏、秋ミュラーオブヨシオクボリネン混 麻混日本製 良質感 上質感 高級感 上品 ブランドおでかけ休日スタイル大人カジュアルシンプル旅行きれいめ女子会大人可愛い通勤オフィスカジュアルフェミニン