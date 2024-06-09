ludwig lm404 1960s スネア アクロライト

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商品詳細
ludwigのlm4041960年代です。機材が増えすぎてきたため出品します。ミュートがついてます。どんな音かと聞かれるとYouTubeで確認できる動画たちとほぼまんまの音がします。買ったは良いですが木胴ばかり使っているのでほぼコレクションのような形になってました。緩み防止でcanopusのレッドロックもつけてあります。ビンテージであることを重視する方には不要かと思いますが、おまけです。元々のワッシャーもそのままついてます。詳細な年代やスペック関連は詳しくないので、写真でご判断お願いします。また、ビンテージ品ですので傷はあります。こちらも写真をご確認の上、理解ある方のみ購入お願いします。購入時についていたハードケースで発送します。種類...スネア
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