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MissediCollection ミスエディコレクション エディちゃん
商品番号 I32071493165
商品名

MissediCollection ミスエディコレクション エディちゃん
ブランド名 エンリコドマーニ
特別価格 税込 2,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■送料無料■即購入OK■フォロー割■最短即日発送　■おまとめ割引■夜中でも気にせずメッセージください♪※いいね♡を押して頂いた方限定のシークレットセールを開催しておりますので気になった商品にいいね♡お忘れなく！#haruharu♡商品一覧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−MissediCollectionミスエディコレクションbyENRICODOMANI☆美品☆半袖ポロシャツ☆エディちゃんロゴ有☆ネイビー☆表記サイズ36状態：目立った汚れ、ほつれなどはありませんが、一度人の手に渡った商品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※専用の倉庫兼事務所にて保管しておりますが完璧を求める方はご遠慮くださいませ。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。レディース平均サイズ表【女性:S】身長:150～155cmバスト:75～81cmウエスト:56～61cmヒップ:82～88cm【女性:M】身長:155～160cmバスト:81～88cmウエスト:61～66cmヒップ:88～93cm【女性:L】身長:160～165cmバスト:88～95cmウエスト:66～75cmヒップ:93～99cm【女性:XL】身長:165～170cmバスト:95～103cmウエスト:75～81cmヒップ:98～104cm
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