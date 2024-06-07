TSUMORICHISATO ツモリチサト ねこ ボーダー Tシャツ 猫 ネコ

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商品詳細
A156ご覧頂きありがとうございます！即購入大歓迎です！必ずプロフィールご確認ください?????#ayaaya_出品商品【サイズ】2M選択必ず実寸ご確認ください着丈約62身幅約44肩幅約33袖丈約14素人による採寸です。多少の誤差ご了承ください。【特徴】柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏【カラー】ホワイトブラックボーダー【素材】写真ご覧ください※写真記載がない場合もあります。【コンディション】汚れなく綺麗です中古品にご理解の上、ご検討お願いしますm(*__)m購入前にプロフィール必読でお願いいたします。その他、たくさんのお品物を出品しています。同じアイテム、テイストのお品物?#ayaaya_トップスS/SA/Wおすすめ商品
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