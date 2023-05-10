ピノーレ　カットソー　新品38

ご覧頂きまして有難うございます。プロフィールの方もご一読お願い致します。ピノーレのお洒落なカットソーです。肌触りも良く、着やすいです。カットソーをお探しの方如何でしょうか。自宅保管をご理解頂き、お気に召して頂けました方は、ご購入を宜しくお願い致します。サイズ 38肩幅 38身幅 51袖丈 28着丈 60色 オレンジ系価格 28600円発送はネコポスを予定しています即購入オッケーですお取り置きは行っておりませんコメントを頂いておりましても、即購入の方がいらっしゃいましたら、即購入の方を優先させて頂きます。ご了承下さい。ピノーレセシカブルーセシカミスティコヌービスプライドフェニーチェキング23区自由区組曲ICBアンタイトルリフレクトスマートピンクINED等お好きな方にもお薦めです



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