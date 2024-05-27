NiziU ファンクラブ特典　ミイヒ　サイン　トレカ

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NiziUオフィシャルファンクラブW会員早期入会特典のセットです。ミイヒちゃんサイン入りクリアカードオリジナル付箋ビニールポーチキューブキーホルダーピンズ退会済みのため会員証は抜いております。ミイヒちゃんのサインクリアカードは一度開封しておりますが、その後は暗所に保管しておりました。その他のものは未使用です。バラ売りはしておりません。素人保管になりますのでご理解下さる方のみご購入をお願いいたします。