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トクコプルミエヴォル　民族　カリビアン　カリブ　黒　Tシャツ
商品番号 L93328998953
商品名

トクコプルミエヴォル　民族　カリビアン　カリブ　黒　Tシャツ
ブランド名 トクコプルミエヴォル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ平置き、素人計測ですが総丈約　　68cm肩幅　　約　　46cm身幅　　　　約　　55cm袖丈　　　　約　　26cm切替部分まで使用感はありますが、まだまだお使いいただけます♪☆コメントなし、即購入OKです(^^)☆コメントのやり取り中、お値下げした場合など、メルカリのルールに基づき、先にご購入いただいた方が優先となりますので、ご了承ください。☆あくまで自宅保管品、一度は人手に渡ったものとなります。☆検品はしておりますが見落としなどがあるかもしれません。感じ方には個人差がありますので、自宅保管品・used品にご理解いただける方のご購入をお願いいたしますm(__)m☆圧縮して発送する場合がございます。その際折ジワがつく場合があります。到着いたしましたら、早目にご開封願います。☆らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便、相互に変更する場合がございます。ご希望のある方は事前にお知らせください。
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