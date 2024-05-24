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MICHU COQUETTE ラブレターポーチ
商品番号 M78941950353
商品名

MICHU COQUETTE ラブレターポーチ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期：今年新品未使用新宿伊勢丹のポップショップにて購入したMICHUCOQUETTE×FANCYSANRIOCHARACTERSvol.8アイテムMICHUCOQUETTELittleTwinStars／リトツインスターズPVCloveletterpouch1、PVCLoveletterpouch〈M〉縦11cm、横15cm、マチ1cm2、PVCLoveletterpouch〈mini〉縦7cm、横9cm、マチ1cm
http://narcologia.ru/goods/stealth982676.html
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