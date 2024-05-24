MICHU COQUETTE ラブレターポーチ

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商品詳細
購入時期：今年新品未使用新宿伊勢丹のポップショップにて購入したMICHUCOQUETTE×FANCYSANRIOCHARACTERSvol.8アイテムMICHUCOQUETTELittleTwinStars／リトツインスターズPVCloveletterpouch1、PVCLoveletterpouch〈M〉縦11cm、横15cm、マチ1cm2、PVCLoveletterpouch〈mini〉縦7cm、横9cm、マチ1cm
http://narcologia.ru/goods/stealth982676.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation464824.html
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