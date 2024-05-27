タミーちゃん　スカーレットちゃん　ピンク　ワンピース　帽子

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。タミーちゃんの「ママのおつかい」ドレスと帽子の出品です。織柄がステキな素材です。ドレスとお帽子は全体的に経年変化しています。ですがまた、その経年変化が素敵です。タミーちゃんのタグがあります50年以上前のお品物であることをご理解くださる方、ご検討よろしくお願いいたします。普通郵便での郵送。梱包は簡単に致します。モデルのタミーちゃんは出品しておりません。#バービー#Barbie#フランシー#Francie#イキイキエリー#りかちゃん#初代リカちゃん#2代目#3代目#ニューリカちゃん#ママ#ジェニー#ブライス#ピチピチリカちゃん#リーナちゃん#タミーちゃん#ペッパーちゃん#スカーレットちゃん#カンナちゃん#スミレちゃん#いずみちゃん#パピーちゃん#チビッコメイト#チビッコ#チーちゃん#クリィミーマミ#ピコちゃん#トッパー#昭和#レトロ#ヴィンテージ#ビンテージ#アンティーク#小物#玩具#おもちゃ#おままごと#コレクション#コレクター#ドール#フィギュア#ソフビ#お人形#着せ替えお人形#ミニチュア#ドールハウス#ファッション#ドレス#衣装#洋服#ハンガー#シューズ#ハンドバック#帽子#手袋#マテル#中嶋製作所#タカラ#ダッコちゃん#アイデアル#バンダイ#セキグチ#シバ#ツクダ#オオイケ#ポピー#タカラ#TAKARA
http://narcologia.ru/goods/revamp689522.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect680170.html
http://narcologia.ru/goods/organization485062.html
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