Yanagisawa(ヤナギサワ) ソプラノサックス用メタルマウスピース 6番

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ご覧いただきありがとうございます。Yanagisawa(ヤナギサワ)のソプラノサックス用メタルマウスピース(SilverPlated)で、オープニングサイズは【6番(1.43mm)】となります。数年前に新品で購入し1年間ほど使用しました。現在は別のマウスピースを使用しているため出品させていただきます。※パッチを貼って使用していたため歯型等は一切ありませんが、パッチ貼付部分にパッチ跡が残っております。また、リガチャーの擦れや経年使用によって小傷・メッキの変色(マウスピース下部参照)があります。ご理解の上ご購入ください。Yanagisawa(ヤナギサワ)の定番と言っても過言ではないメタルマウスピース。お安くお譲りしますので、気になっていた方は是非。ノークレーム・ノーリターンでよろしくお願いいたします。可能な限りご質問にもお答えしますので、気軽にコメントをよろしくお願いいたします。#Yanagisawa#ヤナギサワ#サックス#マウスピース#ソプラノサックス#ソプラノサックスマウスピース[商品情報]安定した品質と、優れた音質のために、熟練した職人の入念な手作業で一本一本ていねいに作られているマウスピースで、クオリティの高いマウスピースです。作りの精度も高く、コントロールも比較的容易でエッジのあるパワフルなサウンドが楽しめます。メタル初心者にもお薦めのマウスピースです。■材質：真鍮製■銀メッキ仕上げ■オープニングサイズ：6番(1.43mm)■商品内容：マウスピース、リガチャー＆キャップ、外箱■定価：¥41,800（税込）