イタリア製 18金(750) 白蝶貝 ネックレス

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お値下げしました。イタリア製白蝶貝・K18(750)リボン型ペンダントトップのネックレス。イタリア製らしい地金の色です。30年程前都内百貨店にて購入。身に付けた記憶がはっきりとしませんが数回使用かと。記憶が曖昧で申し訳ありませんが使用感は感じられない綺麗な品です。(経年保管の品ですので細かく見ると小さなキズはあるかもしれません)自宅ジュエリーケースにて保管。可愛らしいリボンのデザインですが希少な白蝶貝にダイヤをあしらっているので高級感があります。18金で高さを出しているのでボリュームもあります。トップとチェーンは取り外し可能です(写真4)写真7トップの裏側左下にD020の刻印。右出っ張った部分に750の刻印。写真8留め金の上部に750の刻印。留め金とチェーンを繋ぐ金具にITALYと刻印。＊素人撮影ですので小さい文字等上手く撮れていないものもあります。リボントップの大きさは写真9を参照下さい。とてもボリュームがあり存在感あります。チェーンの長さは約40㎝。総重量は10.8g(写真10)以上のことをご理解頂ける方でお願い致します。