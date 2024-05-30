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✨新品✨ トリーバーチ 長財布 ラウンドファスナー ロゴ ゾウ エレファント
商品番号 W56409925667
商品名

✨新品✨ トリーバーチ 長財布 ラウンドファスナー ロゴ ゾウ エレファント
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます気になる事がございましたらお気軽にコメントください！☆アイテムTORYBURCTトリーバーチエレファントウォレットロングウォレット　ジッピーウォレットラウンドファスナー　長財布エレファントレザー　本革象　ぞう　ゾウ　花柄○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品《ポケット詳細》札入れ：2カードケース：8フリーポケット：2小銭入れ：ファスナー開閉☆サイズタテ10.5cmヨコ20cmマチ2.5cm　※平置き採寸　※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください☆状態新品未使用品です！☆カラーグレージュ　グレー　灰色☆素材レザー　本革☆配送簡易包装にて最安値の方法で送らせて頂く予定です。素材···本革カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布
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