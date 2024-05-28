ships イタリアンチェック　ロング羽織り　ガウン　アウター

shipsイタリアンチェック ロング羽織り ガウン アウター昨年末に購入。着用機会なく保管していました。軽くおしゃれな羽織りです。優しいベージュにブラウンで可愛いです。未着用ですが、タグは外しています。着丈は約96センチです。



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