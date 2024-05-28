スーツケース キャリーケース フロントオープン キャリーバッグ 機内

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スーツケースキャリーケースフロントオープンキャリーバッグ機内持込フロントポケット超軽量ファスナートップオープン多収納ポケット人気取り外せる極静音キャスターTSAロック付旅行出張(Lサイズ(98L),ホワイト)表地:PC(ポリカーボネート)＋ABS樹脂【TSAダブルロック 3段階調節キャリ―バー】旅行箱は世界基準施設TSAロックを搭載するので、施錠したままで預けることができて、トラベルに安心できます。ダイヤル式ロックは二つあり、メインスペースとフロント部分の両方に対応でき、より安心。身長や用途に合わせ、3段階調節できるキャリーバーも装備。キャリーバーを各段階に調節する場合、一度キャリーバーを一番下まで下ろしていただき、そこから上げる形で段階調節を行ってください。注意：本体の鍵穴はTSA職員の検査用ですので、お客様には付属の鍵はございません。【全輪360°回転静音性キャスター】耐摩耗性に優れているゴムを材質にしたキャスター。静穏、耐久性に優れた冲撃吸収超静音キャスターは、自由に360度回転し、ダブルキャスターが付属していて、旋回時や悪路の走行も安定していて、お旅をより快適にします。*キャスターは取り外し交換する可能！【幅広いシーンで使えるシンプルなデザイン】軽量でありながら強度のあるスーツケース。シンプルでかわいいデザインになっており、男女を問わず、ご愛用いただけます。マジックテープを切り離し、フロントパネルをフルオープンにでき、荷造りも簡単。超軽量ですから海外のトラベルやビジネス出張に便利です。Ｌサイズの内寸は73*48*30cm、重さ：4.6kg、容量は97リットル、7泊以上