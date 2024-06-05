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お値下げ！フルラ FURLA バッグ ステイシー グリーン 巾着バッグ
商品番号 M33604406996
商品名

お値下げ！フルラ FURLA バッグ ステイシー グリーン 巾着バッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAの巾着バッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグの2wayです。カラーはくすみグリーン、カーキ的な色味で、オールシーズン使えます！写真5枚目の通り、小さなポーチ、袋付きです。写真7枚目の通り、入り口部分に多少の汚れがありますが、それ以外はほぼ無傷です。500mlのペットボトルも入ります。気になる点ございましたら、ご連絡ください！#FURLA#フルラ#ハンドバッグ#ショルダーバック#2wayバッグ#くすみグリーン#カーキ#オールシーズン#バケットバッグ
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