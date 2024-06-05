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iacucci イアクッチ クロコ 型押し ショルダー バッグ
商品番号 P36750038424
商品名

iacucci イアクッチ クロコ 型押し ショルダー バッグ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IACUCCIイアクッチクロコ型押しホワイトショルダーバッグ定価54000円サイズ　39.5✖️26マチ約13ストラップ約116A4サイズ入ります。こちらで譲っていただきましたが、使用せず保管してました。取手部分ひび割れがあります。他汚れなど細かい部分は写真でご判断をお願いいたします。素材···牛革(本革)カラー···ホワイト
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