iacucci イアクッチ クロコ 型押し ショルダー バッグ

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商品詳細
IACUCCIイアクッチクロコ型押しホワイトショルダーバッグ定価54000円サイズ 39.5✖️26マチ約13ストラップ約116A4サイズ入ります。こちらで譲っていただきましたが、使用せず保管してました。取手部分ひび割れがあります。他汚れなど細かい部分は写真でご判断をお願いいたします。素材···牛革(本革)カラー···ホワイト
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