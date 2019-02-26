フレッドペリー×アカネウツノミヤ ポロシャツ

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フレッドペリー×アカネウツノミヤポロシャツ何度か着用しました。大きな汚れはないですが、背中側に少し白くまだらになっているところがあります。（写真3）今ではなかなか手に入りにくいレアものだと思います。素材:100%綿サイズ:UK8肩幅、身幅47袖丈26.5身丈51着丈69（後ろの裾が長くなってます）ネコポスまたは宅急便コンパクトにて発送しますFREDPERRYAKANEUTSUNOMIYA