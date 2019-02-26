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フレッドペリー×アカネウツノミヤ ポロシャツ
商品番号 M60693988331
商品名

フレッドペリー×アカネウツノミヤ ポロシャツ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 4,577 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリー×アカネウツノミヤポロシャツ何度か着用しました。大きな汚れはないですが、背中側に少し白くまだらになっているところがあります。（写真3）今ではなかなか手に入りにくいレアものだと思います。素材:100%綿サイズ:UK8肩幅、身幅47袖丈26.5身丈51着丈69（後ろの裾が長くなってます）ネコポスまたは宅急便コンパクトにて発送しますFREDPERRYAKANEUTSUNOMIYA
http://narcologia.ru/goods/reboot188336.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation544624.html
http://narcologia.ru/goods/preference571638.html
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