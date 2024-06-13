lilybrown スイッチングレースブラウス

カラー:ブラックサイズ:FREE定価¥12,100リリーブラウンの店舗で購入し1度着用しましたサイズオーバーしてしまった為出品致しました付属のインナー(サテン生地のキャミソール)も一緒にお送りいたしますレース部分のほつれは見受けられませんが素人の検品の為完璧なものをお求めの方はご遠慮ください…以前他の製品でほつれの指摘を受け自信がない為、正規品ですが低価格で出品しています(\u003e_\u003c)一緒に購入したセットのスカートも別で出品しておりますメルカリ専用箱で梱包しお送り致します



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