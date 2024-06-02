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レズミルズR アクティブチル アスレチック タンクトップ
商品番号 W12434920914
商品名

レズミルズR アクティブチル アスレチック タンクトップ
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LESMILLSグラフィックがアクセントの、通気性に優れたタンクトップ無限の可能性を信じて。このウィメンズリーボックタンクトップを着て、その力を解き放とう。アクティブチル素材とメッシュのバックパネルが通気性を発揮し、ジムでの運動や、愛犬の散歩で爽快な着心地を持続。LESMILLSグラフィックが、次のクラスで元気にトレーニングするパワーをくれる。【商品特徴】●スリムフィット●アクティブチル素材リサイクルポリエステル88%/ポリウレタン12%（シングルジャージー）●スクープネック●メッシュのバックパネル【原産国】VN【素材】アクティブチル素材リサイクルポリエステル88%/ポリウレタン12%（シングルジャージー）#Reebok#lesmills#レズミルズ#タンクトップ#運動#ジム#筋トレ#トレーニング
http://narcologia.ru/goods/subtropical854601.html
http://narcologia.ru/goods/passivity941583.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement495199.html
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