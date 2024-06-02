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Y2K♡ oh polly コルセットメッシュキャミ
商品番号 N41305050212
商品名

Y2K♡ oh polly コルセットメッシュキャミ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,098 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外通販ohpolly公式から購入しました。海外サイズXSメッシュデザインですが胸は透けません2回着用しましたが新品同様綺麗です！
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