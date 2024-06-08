専用 新品 メタルポイント楊柳プリーツブラウス

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タグ付き新品メタルポイント楊柳プリーツブラウス完売商品です。お色はモデルさん着用色です。サイズSタグ付き新品フロントのメタルホック開きで、顔まわりに華やかさをプラスし、細やかなディテールをきかせたフェミニンな印象の1枚。裾をボトムスインすると袖のフォルムがキレイに引き立ちます。[fabric]軽くて柔らかい風合いの楊柳素材を使用。袖にはプリーツ加工を施しています。※裏地あり◾️お値下げは不可になります。お値下げに関するコメントには回答できかねます。