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SHURE SM58S　定番ダイナミックマイク
商品番号 Y33200347395
商品名

SHURE SM58S　定番ダイナミックマイク
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURE(シュア)SM58S　定番ダイナミックマイクSHURE2020年に新品で購入しました。1年ほど使用して以降、他のマイクを買ってこちらは使用していなかったため出品します。使用に問題なく目立った傷汚れはありません。#Shure#SHURESM58S種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/smear785704.html
http://narcologia.ru/goods/ordering675579.html
http://narcologia.ru/goods/waveform859317.html
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