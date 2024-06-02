SHURE SM58S　定番ダイナミックマイク

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商品詳細
SHURE(シュア)SM58S 定番ダイナミックマイクSHURE2020年に新品で購入しました。1年ほど使用して以降、他のマイクを買ってこちらは使用していなかったため出品します。使用に問題なく目立った傷汚れはありません。#Shure#SHURESM58S種類···マイク
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