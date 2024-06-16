Bab ラッフルスリーブブラウス 新品

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Babラッフルスリーブブラウスアイボリー今年5月購入新品未使用タグ付き試着のみとても素敵なブラウスです。自分には可愛すぎて似合わなかったので出品します。＊プロフィール必読お願いしてます。＊小さく畳んで発送します。＊神経質な方はご遠慮ください。＊少しづつお値下げしています。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント