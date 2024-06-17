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ボウタイブラウス 長袖 レディース オフィス フォーマル シャツ リボン
商品番号 X29880298294
商品名

ボウタイブラウス 長袖 レディース オフィス フォーマル シャツ リボン
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色とサイズが必要ですので、コメントをお願いします色：ブルー、ホワイトサイズ：SMLXL2XL3XLメイン素材:ファブリック素材構成:ファブリックトレンドのジャケットとのコーデにぴったりレース付きボウタイがかわいい袖コンシャスがおしゃれ着心地のいいブラウス。胸元のリボンデザインが可愛い。ボトムスを選ばずに着ていただけます。10代20代ブラウスレディースブラウスレディースシフォンブラウスシフォンバルーンスリーブパフスリーブ袖コンシャスボウタイリボンレースレトロかわいいパールボタンカジュアルきれいめお出かけ
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