【美品】KEIKO KISHI ボーダーブラウス 日本製 ノッシュ

カラー···ダークネイビーブラウンカーキベージュ季節感···春、夏、秋袖丈···フレンチ半袖柄・デザイン···ボーダー素材···ポリエステルサテンKEIKOKISHIbynoshケイコキシノッシュ日本製サイズ·····２大きめなのでL対応身幅·····54cm着丈·····約60cm長めのフレンチスリーブのブラウスですシルクの様な光沢、落ち着いたカラー、布地、仕立て等とても高級感があります布地は厚めですので、お色ともにこれから秋にかけての装いにピッタリですカーディガンやジャケットの着用で長く着られると思いますベストの様な使い方として、タートルの上に着てもオシャレです。引っかかり、シミはございません多少シワがございますがとても美品です



美品/ケイコキシKEIKO KISHI by nosh/ビンテージ/ヴィンテージ/レトロ古着/デザイナーズ/アーカイブ/柄物/長袖/ロングスリーブ/レイヤード/デザイン/ニット/カットソー/グレー/QJ08KB3/



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