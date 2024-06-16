値下げ　ZARA即完売品☆フリル付きドット柄メッシュ地ブラウス



新品 ZARA ザラ フリル付き ドット柄メッシュ地ブラウス XS 5～7号



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大人気で即完売したドットブラウスです！３回着用 自宅保管になります。素敵なYouTuberさんが着ており一目惚れでゲットしましたが、似たのを買ってしまったため出品いたします。ドットも刺繍でリボンのようなデザインになっていたり、袖やフリルがめっちゃ可愛いです❤︎トップスが華やかなのでデニムなどと合わせるのもおすすめです☆xsサイズ 5〜7号 通常のxsのものより大きめかと思います。#zara#zaraブラウス #ドットブラウス #ZARAドットブラウス #ザラブラウス #ザラコーデ