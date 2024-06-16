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値下げ　ZARA即完売品☆フリル付きドット柄メッシュ地ブラウス
商品番号 P37024136814
商品名

値下げ　ZARA即完売品☆フリル付きドット柄メッシュ地ブラウス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気で即完売したドットブラウスです！３回着用　自宅保管になります。素敵なYouTuberさんが着ており一目惚れでゲットしましたが、似たのを買ってしまったため出品いたします。ドットも刺繍でリボンのようなデザインになっていたり、袖やフリルがめっちゃ可愛いです❤︎トップスが華やかなのでデニムなどと合わせるのもおすすめです☆xsサイズ　5〜7号　通常のxsのものより大きめかと思います。#zara#zaraブラウス　#ドットブラウス　#ZARAドットブラウス　#ザラブラウス　#ザラコーデ
http://narcologia.ru/goods/Stanford493173.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture587041.html
http://narcologia.ru/goods/pompous68123.html
値下げ　ZARA即完売品☆フリル付きドット柄メッシュ地ブラウス
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