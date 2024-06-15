新品タグ付き バーバリー　マフラー ノバチェック ラムウール100%

新品未使用品になります。タグのほうが少し折れています。男女問わずお使えいただけます。タグ付きは珍しく貴重な品物になっていると思います素人保管のものですのでご了承頂ける方のご購入よろしくお願いします。長さ約152cm幅約31cm即購入可能です。濡れ防止の袋に入れてお送りします。



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