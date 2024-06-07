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最終値下げ！⭐️エバゴス⭐️ebagos レア　かごバック
商品番号 K84237887594
商品名

最終値下げ！⭐️エバゴス⭐️ebagos レア　かごバック
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 11,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5.6年前に購入し、数回使用しただけでそのまま保管しておりました。ゴールドのリボンがアクセントになっておりとても涼しげな1品です。中身が見えない様にきちんと袋が付いております。購入当時の保存袋も付いてます！これからの季節にピッタリです⭐️サイズは横36cm・縦24cmまち約10cm￼(素人寸法の為多少の誤差はすいません！)定番商品ではないので現在は売られていない為、お探しだった方どうぞ！
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