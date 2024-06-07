miu miu2wayレザーバッグ

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商品詳細
数年前にハワイで購入。定価20万くらい。一度だけ短時間使用のみ。自宅保管してました。しわは、レザーの加工によるものなので、はじめからです。神経質の方はご遠慮ください。色は、ブラックで金具のとこもカバーしてたのだ、サビなどありません。保存袋もあります。
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