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miu miu2wayレザーバッグ
商品番号 G24753296201
商品名

miu miu2wayレザーバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にハワイで購入。定価20万くらい。一度だけ短時間使用のみ。自宅保管してました。しわは、レザーの加工によるものなので、はじめからです。神経質の方はご遠慮ください。色は、ブラックで金具のとこもカバーしてたのだ、サビなどありません。保存袋もあります。
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