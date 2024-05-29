\u003c新品未使用\u003e フェイラー　FEILER バッグ⑤ ブラック

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本日10/22で出品終了、お値下げします！\u003c新品未使用\u003eフェイラー FEILERバッグ⑤カラー:ブラックサイズ:本体横約32cm×縦約20cm 底マチ横約28cm×縦約12cm持ち手から底まで約36㎝ (素人採寸ご了承下さい)フェイラーショップで購入しましたが新品未使用、自宅保管していました。少し折り畳み発送させて頂きます。ご了承下さい。#フェイラー #FEILER