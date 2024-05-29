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\u003c新品未使用\u003e フェイラー　FEILER バッグ⑤ ブラック
商品番号 L68798890412
商品名

\u003c新品未使用\u003e フェイラー　FEILER バッグ⑤ ブラック
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日10/22で出品終了、お値下げします！\u003c新品未使用\u003eフェイラー　FEILERバッグ⑤カラー:ブラックサイズ:本体横約32cm×縦約20cm　　　底マチ横約28cm×縦約12cm持ち手から底まで約36㎝　　　(素人採寸ご了承下さい)フェイラーショップで購入しましたが新品未使用、自宅保管していました。少し折り畳み発送させて頂きます。ご了承下さい。#フェイラー　#FEILER
http://narcologia.ru/goods/update257595.html
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