美品COACHコーチ パーカー ハンドバッグ ショルダーバッグ 黒 52664

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商品詳細
管理番号:37230ブランド名:コーチ商品名:パーカー素材:レザーカラー：黒A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部21)(底部23) × H18 × D10 cmハンドル(付け根から計測)：約25cmショルダー(金具から計測)：約106～120cm付属品：ストラップ・保護袋ポケット外部オープンタイプ×1内部オープンタイプ×2休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：全体的に使用感の少ない状態の良い綺麗なお品です。目立つ様な傷、汚れはございません、まだまだ十分にお使い頂けます。コンパクト財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...ブラック素材...牛革(本革)種類...ハンドバッグ特徴...2way
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