美品ブルガリ　BVLGARI ショルダーミニバッグ

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商品詳細
素材···ナイロンカラー···ブラック阪神百貨店の質流で購入しました。購入後は2〜3回使用しました。購入価格…29,800円縦横…20センチマチ…10センチショルダー長さ縦…42センチお値段の交渉賜ります。
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