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- 【美品】エフデ 大きいサイズ17号 フラワー刺繍 ブラウス 花柄
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商品詳細
エフデef-deフラワー刺繍ブラウス花柄【サイズ】大きいサイズ17号身幅 57×2cm着丈 63cm【状態】エフデの花柄ブラウスです。1回着用した美品です。ホームクリーニング済み。自宅保管のため、たたみじわがあります。一度は人の手に渡った中古品になりますので、ご理解の上購入お願いいたします。素人検品ですので、完璧なお品を求められる方、細かいことが気になる方は購入をお控えください。
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