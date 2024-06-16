【美品】エフデ　大きいサイズ17号　フラワー刺繍　ブラウス　花柄

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エフデef-deフラワー刺繍ブラウス花柄【サイズ】大きいサイズ17号身幅 57×2cm着丈 63cm【状態】エフデの花柄ブラウスです。1回着用した美品です。ホームクリーニング済み。自宅保管のため、たたみじわがあります。一度は人の手に渡った中古品になりますので、ご理解の上購入お願いいたします。素人検品ですので、完璧なお品を求められる方、細かいことが気になる方は購入をお控えください。