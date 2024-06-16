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【美品】エフデ　大きいサイズ17号　フラワー刺繍　ブラウス　花柄
商品番号 N75574310191
商品名

【美品】エフデ　大きいサイズ17号　フラワー刺繍　ブラウス　花柄
ブランド名 エフデ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エフデef-deフラワー刺繍ブラウス花柄【サイズ】大きいサイズ17号身幅　57×2cm着丈　63cm【状態】エフデの花柄ブラウスです。1回着用した美品です。ホームクリーニング済み。自宅保管のため、たたみじわがあります。一度は人の手に渡った中古品になりますので、ご理解の上購入お願いいたします。素人検品ですので、完璧なお品を求められる方、細かいことが気になる方は購入をお控えください。
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