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カプリシューレマージュ　綺麗めトップス
商品番号 H85221467165
商品名

カプリシューレマージュ　綺麗めトップス
ブランド名 カプリシューレマージュ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年素敵な色だと思い購入。15,000円ほどですがとブルベ冬の私には似合いませんでしたピンクと言うより少しオレンジみもありますテイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ベージュ色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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