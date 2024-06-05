Pearly Gates パーリーゲイツ シャツ Tシャツ ゴルフ モックネック

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ご覧いただきありがとうございます。PearlyGatesパーリーゲイツシャツTシャツゴルフウェアレディースインナートレーニングウェアカジュアルモックネックハイネックブルー半袖ロゴです。若干の使用感がございますがまだまだご着用いただけます。〜商品の説明〜【ブランド】PearlyGates/パーリーゲイツ【カラー】薄いブルー（系）（※照明やお使いのモニターの設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。）【サイズ】0（詳しくは実寸をご覧ください。）平置き実寸（約）着丈：約53cm肩幅：約36cm身幅:約40cm袖丈:約14cm（※あくまで素人採寸になりますので多少の誤差がある場合がございます）実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等、ご不明な点がございましましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。【素材】綿、コットン、ポリウレタン(※あわせて画像もご確認ください。)【発送について】基本的にらくらくメルカリ便です。(追跡番号、一部保証付)場合によってはゆうゆうメルカリ便にも対応致します。コンパクトに綺麗に折り畳んでの圧縮発送になりますので畳ジワにご了承ください。※注意事項※神経質な方は入札をお控えください。あくまで一度人の手に渡った物になりますので、神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮ください。衣料品ですので、わずかなほつれ・シミ、保存時の折ジワ等は予めご了承下さい。不明点はご質問ください。P-2グランドスラムBEAMSゴルフゴルフウェアジャックバニーマスターバニーアルチビオアンパスィジュンアンドロペマークアンドロナダンスウィズドラゴンビームスゴルフニューバランスゴルフビバハートキャロウェイルコックゴルフマンシングウェアアディダスゴルフヒールクリークプーマゴルフキスオンザグリーンv12ビームス