【リネン100％】Frank\u0026Eileen　BARRY　スキッパーシャツ　麻

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Frank\u0026Eileenのブランド創設時から続く定番シャツ「バリー」。2009年のファーストコレクションから登場したバリーは、ウエストがシェイプされた細身のシルエットがポイントです。表記はXXSですが、日本サイズですとSサイズ相当になります。下記の実寸値を参考になさってください！【ブランド】Frank＆Eileen フランク＆アイリーン【アイテム】長袖シャツ スキッパーシャツBARRYバリー【サイズ】 着丈60 身幅46.5 肩幅37.5 袖丈59※平置きの実寸となります。素人の採寸の為多少の誤差は予めご了承ください。【色】赤 レッド目立つ傷や汚れは見当たりませんが、中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···リネン(麻)