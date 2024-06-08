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IENA イエナ ティアードギャザーノースリーブブラウス ブラック
商品番号 J34136319061
商品名

IENA イエナ ティアードギャザーノースリーブブラウス ブラック
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離のため出品しました。身幅(バスト)約48㎝着丈約65㎝肩幅約36㎝神経質な方はお控えください。
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