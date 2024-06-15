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D 新品　レスポートサック 2434　ポケモン　軽量　sショルダーバッグ　レア
商品番号 Y71687415968
商品名

D 新品　レスポートサック 2434　ポケモン　軽量　sショルダーバッグ　レア
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeSportsac　×　Nintendo☆レスポートサック　ポケモン　任天堂　コラボ　LeSportsac2434　ショルダーバッグ新品未開封　タグ付き　海外限定版レア　コミック柄【サイズ】タテ14cmxヨコ21cmxマチ8cm【ポケット】✕4(外側2/内側2)【重量】130g【ショルダー】全長:131cm取手は付きません★柄は後半の画像をご確認ください★軽量、防水、耐摩耗性、洗濯可能軽くて使いやすい小さめショルダーバッグ細かい仕上がりを気にされる方のご購入はお控え頂きますようお願い致します　#レスポ#ポケモン#Nintendo#任天堂#pokemon#LeSportsac#コラボ#リュック#レア#コミック
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