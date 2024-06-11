Champion【新品タグ付き未使用】アノラックジャケット　プルーオーバー

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ご覧ありがとうございます。お洋服や靴が大好きです(^-^)数年前にデザインに一目惚れして購入いたしましたが…なかなか着れずお洋服が増え過ぎてしまいましたのでお譲りします(^_-)[商品説明]●Champion●新品タグ付き未使用 ●size Mシャリ感のあるタイプライター素材を使用したアノラックパーカージャケット。フロントはハーフジップになっており、脱ぎ着もしやすい一枚です。ジップ部分が配色になっているのもおしゃれポイント。ジップ下にはChampionのロゴを刺繍したフラップポケットがついておりちょっとした小物も収納可能。軽くて風を通しにくい素材なので肌寒いときに一枚あると安心なアイテムです。フードがついているので急な雨にも対応できて◎。【お願い】※購入希望の方はプロフィール必読でよろしくお願いいたしますo(^o^)o※気をつけて検品はしておりますが、ごく稀に購入時より付いているたたみじわ・細かい傷や汚れなどを気になさる方・完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。※出品前にたたみじわ・汚れ・キズ等はチェックさせていただいておりますが、見落としなどがありましたらご容赦下さい。※商品の状態は画像で確認していただき、購入後はNC/NRでよろしくお願いいたします。※何か質問や疑問がありましたら、当方がわかる範囲内でお答えさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい。※お互いお顔の見えないお取引なので…。気持ち良く・丁寧で迅速な対応をさせていただきますのでよろしくお願いいたします(^_-)