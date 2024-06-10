美品✨russet ラシット ハンドバッグ トート ナイロン レザー A4収納可

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商品詳細
■ブランドrussetラシットトートバッグハンドバッグナイロンレザー本革肩掛けワンショルダーA4サイズ収納可能■カラーブラウン×マスタードオータムカラーでとても素敵です！■素材ビニール×レザー(本革)【サイズ】横33高さ30マチ9ハンドル47※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。内側：オープンポケットx3、ボタン開閉式【コンディション】☆評価AB☆多少側面のスレや角スレはありますが目立たず気にならない程度。状態としては非常に良い美品です。まだまだ快適にお使用頂けます。S新品または新品同等のものA多少の使用感あるが状態良いUSDB使用感あるが目立つダメージや大きな汚れがないものC使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるD使用感とダメージがはっきりみられる◉状態コンディションについては個人の主観になります。写真でご確認頂ければと思います。◉全品クリーニング済です。業務用クリーナー、クリームでできる範囲の汚れ落とし長く使っていただける様にレザー部分もケアしております。◉購入先ECストア商品大手ブランド正規取扱店セカンドストリート鑑定済商品です。◉発送は、折り畳んで梱包することがあります。予めご了承ください。商品に合わせてopp袋、プチプチ、紙袋、ダンボール使用し発送させて頂きます。◉あくまでused商品のため完璧な新品未使用状態をお求めの方、神経質な方はご遠慮くださいm(._.)mロベルタピエリロンシャンA4サイズ収納可軽量折りたたみ秋冬オータムカラー65
http://narcologia.ru/goods/stepchild681852.html
http://narcologia.ru/goods/financier984660.html
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