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Vivienne Westwood シガレットケース
商品番号 R71240117930
商品名

Vivienne Westwood シガレットケース
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,489 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンのシガレットケース(シガーケース)になります。長年愛用していましたので使用感あります。内側に若干錆がございますが問題なく使用できます。また、定期的にクロス等で手入れしていました。放置し続けると曇りがみられますので金属クロス等でお手入れしてあげるとピカピカになります。専用の巾着もありますがロゴが消えてしまっているのと汚れが酷いため、発送時の緩衝材程度でご認識お願い致します。また先程も述べた通り使用感がありますので格安で御提供致します。当方出品しておりますヴィヴィアンの旧型オーブネックレス(スモール)とセットで14000円で御提供可能です。カラー···シルバーヴィヴィアンヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodNANA大崎ナナY2K量産型地雷系
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