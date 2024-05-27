スタージュエリー　18金ダイヤモンドネックレス

スタージュエリーSTARJEWELRK18ダイヤモンドネックレス12粒のダイヤモンドがあしらわれたとても華やかで気品のあるネックレスです。シンプルなニットやTシャツやエレガントな服装どちらにも合います。※材質：18金WG（ホワイゴールド）※ダイヤモンド0.24カラット （刻印有り）※ペンダントトップサイズ 縦：約17㎜（1番長い部分） 横：約7㎜※チェーンの長さ：約41㎝（素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい）※付属品：箱 ジュエリーケース （箱は綺麗ですがジュエリーケースにはシワがよっています画像9枚目）※画像はiPhoneで撮影※保証書は紛失してしまいました。※大丸百貨店で購入したダイヤのネックレスです。1.2回使用しただけなので目立った汚れや傷はなく綺麗な状態で大切に保管していましたが長期自宅保管のためご理解頂いたうでご購入下さいませ。



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