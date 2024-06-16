BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS Tシャツ

BEAUTY＆YOUTHUNITEDARROWSHビューティーアンドユースユナイテッドアローズ コットン天竺ロゴプリントTシャツカラーナチュラル定価6,600円お値下げ不可柔らかでふっくらした少し肉厚目の生地感です。コットン100％カラー···natural袖丈···半袖柄・デザイン···無地にオリジナルロゴプリントタグ付き、新品未使用品です。自宅保管品ですので、ご理解の上、神経質な方はご遠慮ください。細かな点を気にされない方でお願い致します。保管時の畳ジワ跡がありますのでご了承下さい。7、8枚目画像が現物画像です。▶︎ゆうパケットポスト発送予定で、ネコポス非対応、防水対策にビニール袋で包んで梱包します。大型商品で持込発送になる場合は、基本火曜日昼(無理な時は前後日)のみです。コンビニなど即時決済でない場合、発送が遅れる場合があります。お支払いのタイミングによっては発送までに日にちがかかりますので、すみませんが急がない方でお願いします。(らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の利用変更、また、記載曜日よりも早く発送する場合があります。)▶︎プロフィール自己紹介を必ずご一読ください。疑問な点はご購入前に必ず質問してください、購入後では対応が出来かねます。値下げ交渉や、返品対応等はしておりません。コンビニ払いの方は事前にコメントから入金日をお知らせください。購入前の在庫確認コメントは不要です。#ビューティーアンドユース#シースルー#ユナイテッドアローズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖、綿100%カラー···ホワイト



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